Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии принял приглашение на празднование 80-летия Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщает пресс-служба бразильского президента.

Источник: AP 2024

Он получил приглашение от своего российского коллеги Владимира Путина во время телефонного разговора.

«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение приехать в Москву на празднование 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне 9 мая и сообщил о своем намерении принять участие в мероприятии», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля о приглашении президента Бразилии не упоминала.

Телефонный разговор между главами государств состоялся в понедельник, 27 января. Они обсудили развитие дальнейшего двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также наметили будущие контакты.

Кроме этого, в связи с переходом председательства в БРИКС от России к Бразилии в 2025 году стороны затронули вопросы координации позиций по всей повестке деятельности организации. Также лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине.