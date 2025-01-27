Politico узнало, что Трамп избегает общения с властями ЕС

Отношения с Вашингтоном должны были стать одной из тем встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоялась 27 января. На нее, как пишет Politico, также позвали и Рубио: глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным издания, направила госсекретарю США «открытое приглашение». Однако, хотя присутствие представителей других стран на подобных мероприятиях, в том числе дистанционное, является обычной практикой, Рубио не отвечал на запрос, утверждает газета.