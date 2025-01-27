Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 27 января 2025 года

«Хамас» пошел на освобождение вне очереди. В течение недели Израилю вернут две группы заложников
Израиль разрешил возвращение палестинцев на север Газы после того, как ХАМАС согласился освободить заложницу Арбель Йехуд вне очереди. Арбель и еще двое заложников вернутся в Израиль до пятницы, а в субботу по графику состоится освобождение следующей группы пленников.
Массовое возвращение палестинцев на север сектора Газа засняли с дрона
Reuters узнал о 25 живых заложниках у ХАМАС из 33 в списках на обмен
ХАМАС сообщил посредникам, что 25 из 33 израильских заложников, которых предстоит освободить, живы. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС включает освобождение заложников и возвращение тел погибших.