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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 27 января 2025 года

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое включает обмен заложниками и гуманитарные меры. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке 27 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

«Хамас» пошел на освобождение вне очереди. В течение недели Израилю вернут две группы заложников

Источник: AP 2024

Израиль разрешил возвращение палестинцев на север Газы после того, как ХАМАС согласился освободить заложницу Арбель Йехуд вне очереди. Арбель и еще двое заложников вернутся в Израиль до пятницы, а в субботу по графику состоится освобождение следующей группы пленников.

Массовое возвращение палестинцев на север сектора Газа засняли с дрона

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, что позволило палестинцам вернуться на север сектора Газа. Массовое возвращение началось после открытия пропускных пунктов, тысячи людей идут вдоль побережья к северу.

Reuters узнал о 25 живых заложниках у ХАМАС из 33 в списках на обмен

Источник: AP 2024

ХАМАС сообщил посредникам, что 25 из 33 израильских заложников, которых предстоит освободить, живы. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС включает освобождение заложников и возвращение тел погибших.