Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 27 января 2025 года

Израиль разрешил возвращение палестинцев на север Газы после того, как ХАМАС согласился освободить заложницу Арбель Йехуд вне очереди. Арбель и еще двое заложников вернутся в Израиль до пятницы, а в субботу по графику состоится освобождение следующей группы пленников.