Антикоррупционное бюро Украины проверит обвинение Умерова в превышении власти

В 2023 году украинское оборонное ведомство оказалось в центре сразу нескольких крупных коррупционных скандалов, связанных с поставками продовольствия по завышенным ценам, не отвечающих спецификациям касок и бронежилетов, а также легких демисезонных курток, закупленных под видом зимних. В сентябре того же года в отставку был отправлен министр обороны Алексей Резников. Его преемник Умеров назвал одной из своих главных целей борьбу с коррупцией в ведомстве. Против нескольких бывших сотрудников Минобороны заведены уголовные дела о коррупции. Однако в СМИ снова стали появляться сообщения о возможных злоупотреблениях при оборонных закупках.