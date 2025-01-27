Антикоррупционное бюро Украины проверит обвинение Умерова в превышении власти

«НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым, — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра. — Так, в действиях министра может иметь место преступление по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)». Основанием для обвинений стал отказ министра продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) Украины Мариной Безруковой и увольнение двух членов наблюдательного совета Тараса Чмута и Юрия Джигиря, голосовавших за продление договора.
Как отметили в ЦПК, «НАБУ должно тщательно проверить мотивы и последствия решений министра».
Ранее издание «Общественное. Новости» сообщило со ссылкой на пресс-службу АОЗ, что Безрукова отстранена от работы на время проведения проверки, причиной которой стала информация о закупках вооружений по завышенным ценам. 24 января Умеров инициировал проверку АОЗ и увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и Безруковой из-за проблем с закупками и обеспечением армии.
Коррупция в военном ведомстве
В 2023 году украинское оборонное ведомство оказалось в центре сразу нескольких крупных коррупционных скандалов, связанных с поставками продовольствия по завышенным ценам, не отвечающих спецификациям касок и бронежилетов, а также легких демисезонных курток, закупленных под видом зимних. В сентябре того же года в отставку был отправлен министр обороны Алексей Резников. Его преемник Умеров назвал одной из своих главных целей борьбу с коррупцией в ведомстве. Против нескольких бывших сотрудников Минобороны заведены уголовные дела о коррупции. Однако в СМИ снова стали появляться сообщения о возможных злоупотреблениях при оборонных закупках.
Коррупционные скандалы негативно сказываются как на внутреннем рейтинге украинских властей, так и на их международных позициях. Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, открыто требуют реальных результатов борьбы с коррупцией и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. По оценке местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали, что многие чиновники восприняли ситуацию, когда страна ведет боевые действия, как возможность для личного обогащения за государственный счет.