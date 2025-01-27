Каллас посоветовала говорить с США на «языке транзакций»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на вопрос о планах американского президента Дональда Трампа забрать Гренландию ответила, что не стоит воспринимать все, что говорит американский лидер, «слово в слово». На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС она также заявила, что Брюсселю стоит общаться с Вашингтоном на «языке транзакций».
«Всем ясно, что новая администрация действительно говорит на языке транзакций, а это означает переговоры по разным вопросам, поэтому нам нужно говорить на этом языке. Один министр иностранных дел (из страны ЕС) также сказал, что мы, конечно, должны слушать то, что говорит президент Соединенных Штатов, но, возможно, не всегда необходимо воспринимать все его заявления слово в слово», — отметила глава евродипломатии. Она добавила, что Брюссель не ведет переговоры по суверенитету острова.
«Что касается наших отношений, то я пригласила госсекретаря Марко Рубио также присоединиться к заседанию Совета по иностранным делам, чтобы объяснить точку зрения Соединенных Штатов. И я также готова посетить Вашингтон как можно скорее», — рассказала Каллас.
На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поводу Гренландии. По данным Financial Times, 45-минутная беседа прошла ужасно, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, после того как получил отказ в продаже острова. Сам он накануне выражал уверенность, что договорится с Гренландией.
Гренландия не хочет быть частью США, но готова к сделке, которая могла бы принести пользу обеим странам, заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен.