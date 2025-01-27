Каллас посоветовала говорить с США на «языке транзакций»

«Всем ясно, что новая администрация действительно говорит на языке транзакций, а это означает переговоры по разным вопросам, поэтому нам нужно говорить на этом языке. Один министр иностранных дел (из страны ЕС) также сказал, что мы, конечно, должны слушать то, что говорит президент Соединенных Штатов, но, возможно, не всегда необходимо воспринимать все его заявления слово в слово», — отметила глава евродипломатии. Она добавила, что Брюссель не ведет переговоры по суверенитету острова.