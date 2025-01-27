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Эйсмонт: Беларусь поддерживает контакты с США по линии отдельных служб

Беларусь поддерживает с США контакты по линии отдельных служб.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что Беларусь поддерживает контакты по линии отдельных служб с США, передает Sputnik.by со ссылкой на РИА Новости.

— Наш президент об этом уже говорил — хоть небольшие, но контакты поддерживаем, по линии отдельных служб. И в России об этом знают, — сказала Наталья Эйсмонт.

Сообщается, что таким образом она ответила на вопрос, является ли информация нового госсекретаря США Марко Рубио об освобождении в Беларуси из заключения американской гражданки свидетельством установленных контактов между администрациями президентов двух стран.

Кроме того, пресс-секретарь добавила:

— К слову, поддерживаем не только с американцами, но даже и с Украиной. Благодаря чему между Россией и Украиной происходят, как вы знаете, обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, что граница с Украиной закрыта наглухо.

Еще Лукашенко дал новые функции Минобороны и Генштабу Беларуси после выборов.

Кроме того, ЦИК сказал, когда состоится инаугурация Лукашенко после победы на выборах.

Также ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.

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