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Губернатор Кубани рассказал об учительнице, приехавшей в Анапу на уборку пляжей

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал об участнице ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об Анне Егоровой, участвующей в уборке мазута на пляже Анапы. Девушка приехала из Славянского района, где работает учительницей начальных классов в хуторе Нещадимовском.

«Команды муниципалитетов Кубани продолжают удалять загрязненный песок с пляжей Анапы. Это обычные люди, работники различных организаций и представители молодежных движений, которые неравнодушны к состоянию Черного моря, — рассказа Вениамин Кондратьев. — Анна Егорова, учительница начальных классов в хуторе Нещадимовском, во второй раз отправилась на уборку вместе с районной командой на побережье. Опыт, полученный ранее в Веселовке, она теперь применяет в Джемете. Педагог уверена, что только совместными усилиями можно справиться с последствиями ЧС. Огромная благодарность Анне и всем, кто помогает в это непростое время за их участие и отзывчивость».

Губернатор Краснодарского края запустил рубрику #вместеЗаЧистоеМоре. В ней Вениамин Кондратьев рассказывает о волонтерах-ликвидаторах последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Каждый день в работах задействованы тысячи людей. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и горячим питанием.

экология