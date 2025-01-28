Губернатор Кубани рассказал об учительнице, приехавшей в Анапу на уборку пляжей

«Команды муниципалитетов Кубани продолжают удалять загрязненный песок с пляжей Анапы. Это обычные люди, работники различных организаций и представители молодежных движений, которые неравнодушны к состоянию Черного моря, — рассказа Вениамин Кондратьев. — Анна Егорова, учительница начальных классов в хуторе Нещадимовском, во второй раз отправилась на уборку вместе с районной командой на побережье. Опыт, полученный ранее в Веселовке, она теперь применяет в Джемете. Педагог уверена, что только совместными усилиями можно справиться с последствиями ЧС. Огромная благодарность Анне и всем, кто помогает в это непростое время за их участие и отзывчивость».