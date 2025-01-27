Посол России назвал цель поездки премьера Британии в Киев

По его словам, мирное завершение конфликта на Украине не отвечает интересам Лондона. Келин добавил, что заявления о «столетнем партнерстве» между странами трудно воспринимать всерьез. «Киеву в этом контексте стоило бы вспомнить известное изречение министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона, согласно которому у Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов», — сказал он.