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Посол России назвал цель поездки премьера Британии в Киев

Цель поездки премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев 16 января заключалась в пропаганде недопущения мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с ТАСС.

Источник: AP 2024

По его словам, мирное завершение конфликта на Украине не отвечает интересам Лондона. Келин добавил, что заявления о «столетнем партнерстве» между странами трудно воспринимать всерьез. «Киеву в этом контексте стоило бы вспомнить известное изречение министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона, согласно которому у Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве 16 января. Как сообщалось, подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере.