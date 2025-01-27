Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау

«При обсуждении темы катастрофы самолета “Азербайджанских авиалиний” вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там добавили, что российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества.
«В этой связи выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений», — заключили в дипведомстве.
Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.