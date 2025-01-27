На Украине заявили о задержаниях мэров по всей стране

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться… Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших общин уже в 2025 году», — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте ассоциации. Как утверждается, обращение было направлено Владимиру Зеленскому.