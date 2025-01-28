Взрывы на «Северных потоках» были атакой США на Германию, заявил Карлсон

«Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО. Это была атака Соединенных Штатов на Германию», — заявил он в ходе интервью с журналистом Мэттом Таибби.
Карлсон также выразил уверенность, что в результате атаки уже была уничтожена немецкая экономика.
«Это уничтожит Евросоюз. В конечном счете, когда люди очнутся от своего состояния сна, это уничтожит и НАТО», — добавил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.