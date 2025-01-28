Сводки СВО. Освобождено Николаево-Дарьино, ВСУ тяжело в Покровске, на Украине голосуют за переговоры, 28 января

Всего за сутки в Курской области было ликвидировано 190 украинских боевиков. В плен к нашим бойцам попал Александр Прокопенко из Харьковской области. Судьба этого вэсэушника интересна. Раньше он раздавал повестки, из войск он сбежал, был пойман бывшими коллегами, когда шёл в магазин, и отправлен в Курскую область. В руки наших военных попадают не только солдаты противника, но и телефоны уже погибших врагов. Так были обнаружены снимки оккупанта в нацистской форме и с игрушками со свастикой.