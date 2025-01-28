По прозвищу Кобра. Российские силовики нашли карателей, истязавших жителей Курской области

Как мучили и убивали жителей курского села Русское Поречное.
В январе наша армия освободила от ВСУ село Русское Поречное в Курской области. Украинские каратели контролировали территорию около четырёх месяцев. За это время они измучили и казнили больше десятка мирных жителей. В подвалах домов найдены обезображенные тела девяти пожилых людей. Также сообщалось об изнасиловании и убийстве шести местных женщин.
— Нацисты пытали даже бабушек и дедушек, которые не успели эвакуироваться, руки связаны были, их загнали в подвал и закинули туда несколько гранат. А у одной из женщин было два пулевых ранения в затылок, — рассказали наши военнослужащие из группировки «Север».
Видеодоказательства зверств без ретуши можно найти в телеграм-каналах. Губернатор региона Александр Хинштейн назвал произошедшее геноцидом.
Насильник по прозвищу Кобра из запорожского ПТУ.
По выводам российских силовиков, на счету палача ВСУ Евгения Фабрисенко убийство двенадцати жителей Русского Поречного. Причём половина жертв — это изнасилованные перед смертью женщины.
Наши военные смогли взять карателя в плен. На днях его арестовал Ленинский районный суд Курска. Ему инкриминируют «террористические акты, повлекшие причинение смерти» и «преступления против половой неприкосновенности». В общей сложности это пожизненный срок.
Евгению Фабрисенко 26 лет. Он родился в Запорожье, жил в обшарпанной хрущёвке на окраине города и отучился в местном ПТУ на оператора компьютерного набора. Судя по соцсетям, почти все его однокашники — девчонки ниже его на две-три головы. Главное увлечение Фабрисенко — американский рестлинг. В соцсетях он называл себе никами знаменитых рестлеров — Кобра, Вайпер и Рон, при этом постоянно постил огнестрельное оружие и боевые ножи. Ещё Фабрисенко — фанат украинских боксёров братьев Кличко и Александра Усика.
По сайту ПТУ, где учился боевик, очень хорошо видно, как его накачали бандеровщиной. Например, он регулярно участвовал в вечерах памяти «героев», воевавших на стороне Гитлера против СССР. Также Фабрисенко являлся членом запорожского Комитета волонтёров для помощи украинским военным.
А вот с личной жизнью у Евгения Фабрисенко на гражданке не складывалось. Последний год перед началом СВО он постоянно лайкал и отмечал на фото девушку, которая вскоре вышла замуж за другого. Дальше Фабрисенко ушёл на фронт. Перед самым попаданием в плен под Курском он служил старшим солдатом 92-й бригады ВСУ.
Пулемётчик из Кременчуга казнил безоружных российских военных.
Во 2-й Западный окружной военный суд передано дело рядового ВФУ Александра Гусака. До взятия в плен он был пулемётчиком 82-й десантно-штурмовой бригады. Его видели в Суджанском и Кореневском районах Курской области.
На днях Следственный комитет России опубликовал видео с его признанием в расстреле трёх сдавшихся безоружных российских военных недалеко от села Русское Поречное.
Про Александра Гусака известно очень мало. Ему 45 лет. Был прописан в панельной пятиэтажке в полтавском городе Кременчуге.