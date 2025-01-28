По прозвищу Кобра. Российские силовики нашли карателей, истязавших жителей Курской области

Евгению Фабрисенко 26 лет. Он родился в Запорожье, жил в обшарпанной хрущёвке на окраине города и отучился в местном ПТУ на оператора компьютерного набора. Судя по соцсетям, почти все его однокашники — девчонки ниже его на две-три головы. Главное увлечение Фабрисенко — американский рестлинг. В соцсетях он называл себе никами знаменитых рестлеров — Кобра, Вайпер и Рон, при этом постоянно постил огнестрельное оружие и боевые ножи. Ещё Фабрисенко — фанат украинских боксёров братьев Кличко и Александра Усика.