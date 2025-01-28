В Киеве замаскировали производство дронов под доставку пиццы

В Киеве выявили новую схему маскировки производства беспилотников: детали для дронов передают между несколькими небольшими мастерскими, выдавая их за заказы пиццы от сети Dominos. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA NEWS.
Для этой цели используются упаковки с надписями, сделанными фломастером, обозначающими «вкус» пиццы, такие как «пiлот» и «ремонт».
Мастерские, где собираются дроны, расположены в жилых районах. Этот подход направлен на минимизацию недовольства местных жителей по поводу того, что их дома могут стать мишенью для атак вооруженных сил Российской Федерации. Маскировка помогает скрыть истинное назначение деятельности в этих помещениях и предотвратить потенциальные конфликты с населением.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать десятки тяжелых беспилотных летательных аппаратов «Баба-Яга» для минирования предполагаемых районов продвижения российских военнослужащих.