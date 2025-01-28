В Молдавии заявили об утрате независимости избирательной системы

«Восторженные поздравления от господина (координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона — ред.) Кирби, а затем — госпожи (главы ЕК Урсулы — ред.) Фон Дер Ляйен легитимизировали разницу в две тысячи голосов (на референдуме — ред.) как величайшее достижение на пути евроинтеграции. Внешний источник легитимности, равный отсутствию электорального суверенитета, в очередной раз отменил суверенный выбор молдаван. Так же как произошло с мнимой победой Майи Санду (президента Молдавии — ред.) не столько даже за счет голосов диаспоры, которая не несет за результаты своего выбора никакой ответственности, поскольку не живет в стране, сколько за счет громогласных поздравлений из Брюсселя, Вашингтона и Бухареста», — цитируют Старыша в сообщении.