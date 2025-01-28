КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Избирательная система Молдавии утратила свою независимость, а подтверждение легитимности результатов выборов приходит не изнутри страны, а от внешних кураторов, заявил депутат от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш на Международной конференции в Минске, посвященной обеспечению электорального суверенитета и электоральной безопасности. Его слова цитирует сайт компартии.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Плебисцит состоялся в один день с первым туром выборов президента республики.
«Восторженные поздравления от господина (координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона — ред.) Кирби, а затем — госпожи (главы ЕК Урсулы — ред.) Фон Дер Ляйен легитимизировали разницу в две тысячи голосов (на референдуме — ред.) как величайшее достижение на пути евроинтеграции. Внешний источник легитимности, равный отсутствию электорального суверенитета, в очередной раз отменил суверенный выбор молдаван. Так же как произошло с мнимой победой Майи Санду (президента Молдавии — ред.) не столько даже за счет голосов диаспоры, которая не несет за результаты своего выбора никакой ответственности, поскольку не живет в стране, сколько за счет громогласных поздравлений из Брюсселя, Вашингтона и Бухареста», — цитируют Старыша в сообщении.
По словам депутата, выбор людей больше не играет решающей роли. «Восточноевропейское электоральное гетто стремительно деградирует к уровню электорального концлагеря. В котором демократические процессы происходят под бдительным взглядом вооруженных часовых на вышках, а решающее слово принадлежит не бесправным заключенным, а всесильной лагерной администрации», — отметил Старыш.
По его мнению, возвращение электорального суверенитета тождественно возвращению суверенитета национального. «Но вырваться из-под диктата, вернуть себе это вполне европейское, демократическое право, увы, можно только через прямой и открытый конфликт с гегемоном. Только через чреватую санкциями и лишениями борьбу за национальные интересы», — пояснил депутат.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.