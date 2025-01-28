Финляндия намерена ужесточить требования к получению иностранцами ВНЖ

«Цель правительственной программы — побудить иммигрировавших в страну следовать правилам финского общества, работать и изучать язык. Успешная интеграция станет предпосылкой для получения постоянного вида на жительство», — приводятся ее слова на сайте МИД Финляндии.
Планируется, что для получения ВНЖ в Финляндии будет увеличен срок пребывания в стране с четырех до шести лет. При этом ВНЖ можно получить и после пребывая на территории страны в течение четырех лет, но при условии годового дохода не менее €40 тыс.
Также для ВНЖ потребуется владение государственными языками — шведским и финским, двухлетний стаж работы.
Кроме того, необходимо будет иметь подтвержденное финской стороной высшее образование или оконченную аспирантуру в Финляндии.
Ранее, 4 июля 2024 года, стало известно, что с 1 сентября в Финляндии вступят в силу законодательные поправки, которые ужесточат правила въезда в страну. Это позволит более эффективно предотвращать обход правил въезда.
Финляндия с 24 июня открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу. Отмечалось, что оно будет разрешено до 31 декабря. Движение прогулочных судов по каналу ограничивалось с 15 апреля, как указывалось финской стороной, в целях предотвращения нелегальной миграции морским путем.
Кроме того, 18 апреля, стало известно, что правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента законопроект, который ужесточил бы требования для получения гражданства страны. Предлагается увеличить срок проживания в Финляндии, необходимый для получения финского гражданства, с нынешних пяти до восьми лет.
До этого, 1 марта, МВД Финляндии сообщило о начале работы над ужесточением порядка получения постоянного ВНЖ в соответствии с программой правительства побудить иммигрировавших в страну следовать правилам финского общества, работать и изучать язык. Отмечалось, что для получения документа, в частности, потребуется доказать знание финского или шведского языка с помощью специального теста, а также иметь двухлетний стаж работы.