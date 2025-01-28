Двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег в США

Олег Олейник и Александр Юрчик были экстрадированы в США из Таиланда в сентябре 2024 года. Они управляли компаниями по подбору персонала во Флориде, через которые содействовали нелегальному трудоустройству иностранных граждан в Штатах. Это привело к недоплате налогов на сумму 25 миллионов долларов.