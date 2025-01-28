Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег в США

В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и штрафу более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил американский Минюст.

Источник: Life.ru

Олег Олейник и Александр Юрчик были экстрадированы в США из Таиланда в сентябре 2024 года. Они управляли компаниями по подбору персонала во Флориде, через которые содействовали нелегальному трудоустройству иностранных граждан в Штатах. Это привело к недоплате налогов на сумму 25 миллионов долларов.

«Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег», — говорится в заявлении ведомства.

Оба обвиняемых являются последними фигурантами операции правоохранительных органов RoomKey в южной Флориде, направленной на борьбу с нелегальной занятостью и налоговыми правонарушениями в сфере гостеприимства.

Ранее власти США конфисковали две квартиры в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову. В американском Минюсте подчеркнули, что предприниматель попал под санкции вместе с бизнес-партнёром Валерием Абрамовым ещё в 2018 году.