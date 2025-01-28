Колумбия выделила самолеты для депортационных рейсов из США

26 января Колумбия запретила самолетам ВВС США с мигрантами на борту приземляться на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии. Спустя несколько часов власти Колумбии согласились принимать депортационные рейсы. Вашингтон отметил, что санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит прием рейсов.