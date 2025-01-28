«Железный купол» и отмена инклюзии: Армия США начала меняться при администрации Трампа

По словам Хегсета, в ближайшее время ожидается подписание ряда указов, которые затронут как оборонные, так и кадровые вопросы. Среди ключевых решений — ликвидация программ, направленных на поддержку разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в армии, возвращение военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации против CoViD-19, а также начало работы над американской версией ПРО. Министр отметил, что эти инициативы полностью поддерживаются руководством оборонного ведомства.