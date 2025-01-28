Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Железный купол» и отмена инклюзии: Армия США начала меняться при администрации Трампа

Администрация США планирует серьёзные изменения в оборонной политике страны. Новый министр обороны Пит Хегсет в ходе своей первой встречи с журналистами в Пентагоне рассказал о грядущих инициативах. В их числе разработка системы противоракетной обороны, которая будет основана на израильской технологии «Железного купола».

Источник: Life.ru

По словам Хегсета, в ближайшее время ожидается подписание ряда указов, которые затронут как оборонные, так и кадровые вопросы. Среди ключевых решений — ликвидация программ, направленных на поддержку разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в армии, возвращение военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации против CoViD-19, а также начало работы над американской версией ПРО. Министр отметил, что эти инициативы полностью поддерживаются руководством оборонного ведомства.

Представитель Пентагона также добавил, что реформы направлены на усиление обороноспособности страны и оптимизацию работы Министерства обороны в соответствии с новым курсом администрации.

«Ожидается дополнительное количество указов, которые мы полностью поддерживаем», — заявил Хегсет.

Напомним, что 24 января Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Хегсета на должность главы Пентагона. Хотя министр приобрёл популярность как телеведущий и политический аналитик, он также является ветераном вооружённых сил США и служил в Афганистане и Ираке.