Трамп в шутку допустил участие в следующих выборах президента США

«Я собрал достаточно средств для следующей [предвыборной] гонки. Полагаю, что сам я их не смогу использовать, но я не уверен на 100%, потому что не знаю», — заявил Трамп, вызвав тем самым смех присутствующих.
«Думаю, мне нельзя снова баллотироваться, но я не уверен. Можно мне еще раз баллотироваться, Майк?» — обратился американский лидер к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону. При этом он подчеркнул, что «не хотел бы», чтобы спикер нижней палаты Конгресса «участвовал в этом споре».
Трамп, занимавший пост президента в 2017—2021 годах, а также победивший на выборах 2024 года и вступивший в должность главы государства 20 января, согласно американской конституции в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. В документе закреплено положение о том, что срок президентских полномочий составляет четыре года. Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз, при этом не важно — подряд или с перерывом.