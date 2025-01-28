Трамп в шутку допустил участие в следующих выборах президента США

Трамп, занимавший пост президента в 2017—2021 годах, а также победивший на выборах 2024 года и вступивший в должность главы государства 20 января, согласно американской конституции в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. В документе закреплено положение о том, что срок президентских полномочий составляет четыре года. Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз, при этом не важно — подряд или с перерывом.