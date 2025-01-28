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Трамп в шутку допустил участие в следующих выборах президента США

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в шутку допустил возможность участия в президентских выборах 2028 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США. Это ежегодное собрание законодателей состоялось на этот раз в гольф-клубе Трампа в окрестностях Майами (штат Флорида).

Источник: AP 2024

«Я собрал достаточно средств для следующей [предвыборной] гонки. Полагаю, что сам я их не смогу использовать, но я не уверен на 100%, потому что не знаю», — заявил Трамп, вызвав тем самым смех присутствующих.

«Думаю, мне нельзя снова баллотироваться, но я не уверен. Можно мне еще раз баллотироваться, Майк?» — обратился американский лидер к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону. При этом он подчеркнул, что «не хотел бы», чтобы спикер нижней палаты Конгресса «участвовал в этом споре».

Трамп, занимавший пост президента в 2017—2021 годах, а также победивший на выборах 2024 года и вступивший в должность главы государства 20 января, согласно американской конституции в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. В документе закреплено положение о том, что срок президентских полномочий составляет четыре года. Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз, при этом не важно — подряд или с перерывом.

Трамп Дональд