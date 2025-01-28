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Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Источник: © РИА Новости

«Попытки со стороны западного блока нанести ущерб российской экономике будут, конечно же, продолжаться», — сказал Нарышкин.

Он напомнил, что страны из других частей света осознают необходимость развития торговых отношений с Москвой.

«Но Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией», — подчеркнул директор СВР.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

санкции