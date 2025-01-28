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Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос со стороны всей Азии.

Источник: Reuters

«И мы сделаем это очень быстро. Теперь, я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа, потому что они не проводили это через Конгресс», — сказал он.

«Так что, я думаю, что мы сделаем это быстро, но это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию», — добавил Трамп.

«Это крупнейшее месторождение, потенциально самое крупное в мире, больше Саудовской Аравии», — сказал американский президент. «И первое, что они (администрация предыдущего президента США Джо Байдена — прим. ТАСС) сделали, это покончили с Национальным Арктическим заповедником на Аляске, самым большим, может быть самым мощным месторождением в мире», — подчеркнул он.

Администрация Байдена ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории Аляски, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном Арктическом заповеднике.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы он будет добиваться энергетического доминирования Соединенных Штатов в мире, что предполагает рост объемов добычи энергоресурсов в США и увеличение доли страны в их мировом экспорте.

Трамп Дональд
нефть