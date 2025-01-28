Посол Гальперин: уехавшие в Израиль граждане России возвращаются обратно

По её словам, в последнее время наблюдается активный возврат россиян. Хотя статистических данных об этом нет, Гальперин уверена, что такая тенденция действительно имеет место. Многие из уехавших оформляют гражданство и проводят время в Израиле, но в конечном итоге возвращаются домой.