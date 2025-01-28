Посол Гальперин: уехавшие в Израиль граждане России возвращаются обратно

Россияне, которые переехали в Израиль, начали возвращаться на родину, в основном на временной основе. Об этом рассказала посол Израиля в Москве Симона Гальперин, пишет ТАСС.
Она отметила, что многие из уехавших из страны россиян поняли, что жизнь вдали от России и работы оказывается значительно сложнее, чем они ожидали.
По её словам, в последнее время наблюдается активный возврат россиян. Хотя статистических данных об этом нет, Гальперин уверена, что такая тенденция действительно имеет место. Многие из уехавших оформляют гражданство и проводят время в Израиле, но в конечном итоге возвращаются домой.
Ранее известный российский юморист Расул Чабдаров рассказал о своём возвращении в РФ. Он вспомнил, как некоторое время жил в Турции и работал в сфере туризма.