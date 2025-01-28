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Евгению Никонову продлили срок ареста до конца марта

Бывший заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов останется под стражей до конца марта. Об этом сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.

Источник: AP 2024

«Никонову продлен срок содержания под стражей по 29 марта 2025 года включительно», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, бывшего чиновника задержали в конце июля прошлого года в Хабаровске, его обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а затем арестовали.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении некоторых должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).