Евгению Никонову продлили срок ареста до конца марта

«Никонову продлен срок содержания под стражей по 29 марта 2025 года включительно», — проинформировали в ведомстве.
Напомним, бывшего чиновника задержали в конце июля прошлого года в Хабаровске, его обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а затем арестовали.
Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении некоторых должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).