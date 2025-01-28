Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ

Ранее сенат США поддержал назначение Бессента на пост нового министра финансов страны. Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.
«Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и повышаться постепенно. По словам осведомленных источников, сбор в размере 2,5% будет повышаться на одинаковую величину каждый месяц, что даст бизнесу время приспособиться, а странам — возможность вести переговоры с администрацией президента США», — говорится в сообщении издания.
Как отмечается, сборы могут быть увеличены до 20%, что соответствует позиции президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, но постепенное введение будет более умеренным, чем немедленные действия, которых опасались некоторые страны.
По данным двух собеседников издания, пока неясно, убедил ли Бессент принять свое предложение других ключевых заинтересованных лиц, в том числе номинированного Трампом на пост министра торговли США Говарда Лютника.
Ранее Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% Канаде и Мексике, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов. Канадцам Трамп пообещал налоговые послабления в случае вступления в США 51-м штатом.