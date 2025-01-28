Кандидат в главы Минфина США предложил ввести пошлины на импорт, пишут СМИ

«Бессент выступает за введение новых всеобщих пошлин на импорт США, которые будут начинаться с 2,5% и повышаться постепенно. По словам осведомленных источников, сбор в размере 2,5% будет повышаться на одинаковую величину каждый месяц, что даст бизнесу время приспособиться, а странам — возможность вести переговоры с администрацией президента США», — говорится в сообщении издания.