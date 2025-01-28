Перекрыть кислород ВСУ: МО РФ показало очистку курского села Николаево-Дарьино

«Бои продолжались в течение трёх суток. Мы скооперировались с союзниками, которые находились в населённом пункте и вытеснили противника с огневой точки, что нам позволило пойти на штурм опорных пунктов противника. Бои были тяжёлые, но наша группа справилась», — говорит на записи стрелок с позывным Кадет.