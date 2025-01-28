Миллиардер с Уолл-стрит Скотт Бессент возглавил министерство финансов США

Местные СМИ отмечают, что президент Дональд Трамп и Бессент дружат много лет. В 2016 году он выделил $1 млн на инаугурацию Трампа, а также активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав на нее $3 млн.