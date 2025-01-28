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Депутат Рады Дубинский: русскому языку нужно дать статус второго госязыка

Такое решение поможет устранить основные противоречия между гражданами страны.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение о необходимости придания русскому языку статуса второго государственного на Украине.

Дубинский отметил, что такое решение поможет устранить основные противоречия между гражданами страны.

Он подчеркнул, что после тщательного анализа ситуации пришел к выводу, что улучшение языковой политики может способствовать укреплению связей среди населения. Он утверждает, что такой шаг мог бы помочь интегрировать все группы населения и снизить уровень напряженности.

Ранее Дубинский убедил судей Киевского апелляционного суда в законности своего выступления на русском языке. В начале заседания судьи пытались заставить депутата перейти на украинский язык, однако Дубинский отказался.