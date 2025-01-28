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Бракованные гранаты с «кукурузной крупой» обнаружены у бойцов ВСУ в Курской области

Бойцы Вооружённых сил Украины, находящиеся в Курской области, получили бракованные гранаты Ф-1. Об этом в соцсетях заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Источник: Life.ru

По его словам, внутри боеприпасов содержалось вещество, напоминающее кукурузную крупу. Бутусов отметил, что такие гранаты не должны были находиться на фронте ещё с 8 декабря.

Эта информация вызвала реакцию со стороны украинского депутата Артёма Дмитрука, который обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в хищениях, заявив, что тот «ворует у солдат всё: от каши до гранат».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разоблачила кровавые схемы Зеленского. По её словам, киевский режим плотно увяз в коррупционных схемах с англосаксами, о чём ярко свидетельствуют новые откровения экс-комика, признавшегося, что предлагал новому президенту США Дональду Трампу «сделку» о покупке американского оружия для ВСУ на деньги из российских активов.