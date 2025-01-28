Казахстанские чиновники отказались от подарков на 2,3 миллиона тенге

15 января на заседании Мажилиса заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов напомнил, что госслужащие обязаны сдавать в специальный фонд подарки, стоимость которых превышает 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).
В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Агентстве по делам государственной службы сообщили, что в 2024 году на учет территориальных подразделений Комитета государственного имущества и приватизации (КГИП) было передано 240 единиц имущества стоимостью 2,3 миллиона тенге.
«КГИП и его территориальные органы определены уполномоченным органом по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) по отдельным основаниям в республиканскую собственность, в том числе подарков», — сообщили в ведомстве.
Какие подарки передали казахстанские чиновники
Как следует из ответа, среди переданных подарков были разные сувениры, статуэтки, картины, канцелярские товары, часы, подарочные сертификаты, книги, телефон, одежда, посуда, цветы, а также продовольственные товары (шоколад, конфеты, алкоголь, сок, кофе и другие продукты).
Самым дорогим подарком оказался iPhone 14 Pro стоимостью 575 800 тенге.
Где было сдано больше всего подарков?
По информации ведомства, больше всего подарков — 108 единиц — поступило в территориальное подразделение КГИП в Астане.
В каких госорганах чаще всего получали подарки?
Из 240 подарков 109 были переданы сотрудниками государственных юридических лиц, финансируемых из местных бюджетов. Наибольшее количество подарков поступило от сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов.
Что происходит с подарками после их передачи в фонд?
Госслужащие, а также другие лица, подлежащие антикоррупционным ограничениям, вправе выкупить подарки, которые они передали в КГИП. Этот процесс регулируется на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по государственному имуществу.
Товары, которые не соответствуют санитарным нормам, уничтожаются, а остальные подарки могут быть проданы через веб-портал реестра государственного имущества.
После принятия на учет территориальные подразделения КГИП организуют оценку подарков (за исключением подлежащих уничтожению). Подарки можно выкупить по стоимости, определенной в соответствии с законом «Об оценочной деятельности».
«В случае, если лицо, сдавшее подарок, изъявит желание выкупить его, территориальные органы КГИП заключают с ним договор купли-продажи. После оплаты подарок передается по акту приема-передачи. В случае отказа от выкупа подарки выставляются на продажу посредством веб-портала реестра государственного имущества. Не подлежащие реализации подарки уничтожаются. Из переданных в 2024 году на учет подарков реализована 131 единица имущества на сумму 970 900 тенге, уничтожено 56 единиц», — добавили в ведомстве.
В 2024 году был выкуплен один подарок на сумму 70 400 тенге. Ранее в Антикоре пояснили, как отличить взятку от простой благодарности согласно новому законопроекту по вопросам противодействия коррупции. В рамках этого же законопроекта в Казахстане введут публичный реестр коррупционеров. Туда будут включаться сведения об осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.
Основанием для включения в реестр станет вступивший в законную силу обвинительный приговор.