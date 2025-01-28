Казахстанские чиновники отказались от подарков на 2,3 миллиона тенге

15 января на заседании Мажилиса заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов напомнил, что госслужащие обязаны сдавать в специальный фонд подарки, стоимость которых превышает 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Агентстве по делам государственной службы сообщили, что в 2024 году на учет территориальных подразделений Комитета государственного имущества и приватизации (КГИП) было передано 240 единиц имущества стоимостью 2,3 миллиона тенге.

Согласно закону «О государственном имуществе», если госслужащий или его семья получают подарки, стоимость которых превышает 5 МРП, они должны передаваться в собственность государства. Также государству передаются подарки, врученные в рамках протокольных мероприятий, за исключением наград за личные достижения.

«КГИП и его территориальные органы определены уполномоченным органом по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) по отдельным основаниям в республиканскую собственность, в том числе подарков», — сообщили в ведомстве.

Как следует из ответа, среди переданных подарков были разные сувениры, статуэтки, картины, канцелярские товары, часы, подарочные сертификаты, книги, телефон, одежда, посуда, цветы, а также продовольственные товары (шоколад, конфеты, алкоголь, сок, кофе и другие продукты).

Госслужащие, а также другие лица, подлежащие антикоррупционным ограничениям, вправе выкупить подарки, которые они передали в КГИП. Этот процесс регулируется на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по государственному имуществу.

«Уполномоченный орган по государственному имуществу вправе реализовать подарок только после письменного отказа от выкупа сдавшим его лицом. Продовольственное сырье, пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов по качеству и безопасности, табачные и прочие изделия, содержащие табак неустановленного происхождения, не соответствующие требованиям законодательства и санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам, реализуемые без средств идентификации, а также незначительные партии товаров и иное имущество, по которым затраты, связанные с транспортировкой, хранением, реализацией, санитарно-эпидемиологической экспертизой и сертификацией, превысят их оценочную стоимость, уничтожаются», — говорится в полученном нами ответе.