Экс-мэр Сергей Серебренников раскрыл правду о выборах мэра Братска

Экс-мэр Сергей Серебренников назвал прошедшую в Братске избирательную кампанию «черной». Кроме того, по его словам, команда не получила ожидаемой поддержки со стороны губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом Сергей Серебренников заявил в интервью иркутскому журналисту Павлу Степанову, пишет ИА IrkutskMedia.
Как отмечает бывший глава города, ситуация в Братске назревала давно — за несколько лет до выборов Александр Дубровин заявлял о своих намерениях принимать в них участие. Несмотря на это, Сергей Серебренников признается, что появление Дубровина в качестве кандидата стало для него неожиданностью.
«У меня был разговор с ним (прим. ред. — Александр Дубровин) в июне. Александр Сергеевич позвонил мне и сказал, что надо поговорить. Встреча была короткая, но он рассказал, что нас кто-то хочет поссорить», — рассказал Сергей Серебренников.
По его словам, на самом деле Александр Дубровин не хотел принимать участие в выборах мэра города, но не смог отказать, так как его об этом попросил Игорь Кобзев. Его кандидатура была необходима, чтобы исключить риски. Сергей Серебренников ожидал, что Александр Дубровин снимется в середине августа, но этого не произошло.
«Как человек системный, я всю свою жизнь работал на закон, людей и государство, и я имел полное право рассчитывать на поддержку системы и более ресурсную поддержку губернатора. К сожалению, я ее не получил. Игорь Иванович поддержал меня всего один раз — во время конференции “Единой России” и моего выдвижения», — отметил Сергей Серебренников.