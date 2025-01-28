Экс-мэр Сергей Серебренников раскрыл правду о выборах мэра Братска

«Как человек системный, я всю свою жизнь работал на закон, людей и государство, и я имел полное право рассчитывать на поддержку системы и более ресурсную поддержку губернатора. К сожалению, я ее не получил. Игорь Иванович поддержал меня всего один раз — во время конференции “Единой России” и моего выдвижения», — отметил Сергей Серебренников.