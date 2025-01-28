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Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с журналистом Мэттом Таибби.

Источник: РИА "Новости"

«Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — сказал он.

При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению.

Журналист подчеркнул, что считает эти попытки безумием. По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для бывшей американской администрации хаос нужен как «защитный экран».

Путин Владимир
Байден Джо