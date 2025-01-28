Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

«Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — сказал он.
При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению.
Журналист подчеркнул, что считает эти попытки безумием. По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для бывшей американской администрации хаос нужен как «защитный экран».