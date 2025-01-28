Алишер Кадыров предложил Uzbekistan Airways обслуживать пассажиров только на двух языках — государственном и международном

«Если предположить, что 20% пассажиров понимают английский, остальные 75% — узбекский, а 5% — это редкие исключения, то почему пассажиры должны тратить время на прослушивание объявлений на трёх языках? Более того, важнейшие инструкции, такие как пользование аварийными выходами, представлены только на русском и английском», — подчеркнул депутат.