Алишер Кадыров предложил Uzbekistan Airways обслуживать пассажиров только на двух языках — государственном и международном

Свое предложение он озвучил после поездки в Хорезм, где изучал перспективы развития туризма.
По словам политика, туризм — это не только инструмент для пополнения бюджета, но и эффективный способ популяризации культуры и самобытности страны. Вопросы, связанные с туристической инфраструктурой, Кадыров начал изучать еще на борту самолета.
Зачем три языка?
Кадыров задался вопросом: зачем авиакомпания использует три языка для обслуживания пассажиров?
«Если предположить, что 20% пассажиров понимают английский, остальные 75% — узбекский, а 5% — это редкие исключения, то почему пассажиры должны тратить время на прослушивание объявлений на трёх языках? Более того, важнейшие инструкции, такие как пользование аварийными выходами, представлены только на русском и английском», — подчеркнул депутат.
Предложение: два языка вместо трёх.
Кадыров считает, что Uzbekistan Airways должна уделять больше внимания государственному языку. Он отметил, что использование узбекского и одного широко используемого международного языка не только сэкономит время, но и продемонстрирует уважение к национальной культуре и идентичности.
«Национальная авиакомпания должна пересмотреть своё отношение к государственному языку и рациональному использованию времени», — заявил он.
Депутат также подчеркнул, что проявление национальной гордости должно стать одним из приоритетов для национального перевозчика. По его мнению, подобные изменения будут способствовать укреплению культурного имиджа Узбекистана на международной арене.