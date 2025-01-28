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Сегодня Токаев выступит на расширенном заседании правительства

Итоги 2024 года и задачи на 2025-й.

Источник: Акорда

АСТАНА, 28 янв— Sputnik. Сегодня Токаев выступит в правительстве на расширенном заседании.

«В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период», — написала ранее Акорда.

Также с докладом выступят премьер Олжас Бектенов, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, а также акимы регионов и главы ведомств.

Между тем, экономисты и политологи ожидают услышать не только планы на текущий год, но и критику со стороны президента в адрес госорганов. Некоторые уверены, что будут поставлены те же экономические задачи перед Кабмином и чиновниками, что и раньше.