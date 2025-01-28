Сегодня Токаев выступит на расширенном заседании правительства

АСТАНА, 28 янв— Sputnik. Сегодня Токаев выступит в правительстве на расширенном заседании.
«В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период», — написала ранее Акорда.
Также с докладом выступят премьер Олжас Бектенов, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, а также акимы регионов и главы ведомств.
Между тем, экономисты и политологи ожидают услышать не только планы на текущий год, но и критику со стороны президента в адрес госорганов. Некоторые уверены, что будут поставлены те же экономические задачи перед Кабмином и чиновниками, что и раньше.