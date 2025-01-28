Депутаты Башкирии разрешили держать в квартире двух крупных собак

— Эту норму приняли еще два года назад — в июле 2022 года, и по истечении двух лет правительство республики решило установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, — рассказал он. — Это постановление приняли строго в соответствии с федеральным законом. Правительство республики, равно как и другие правотворческие органы, воспользовалось этим правом, чтобы урегулировать те вопросы, которые не нашли отражения в федеральном законе.