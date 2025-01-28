Депутаты Башкирии разрешили держать в квартире двух крупных собак

Новые требования вызвали широкий общественный резонанс. В парламенте республики разъяснили порядок применения принятых правил.
Большую волну негодования вызвала новость о том, что на 18 квадратных метрах жилплощади теперь можно содержать только одну среднюю собаку или двух мелких собак или кошек. Для частных домовладений на каждую крупную собаку требуется не менее 200 «квадратов» земли.
Начальник отдела правовой и кадровой работы и реализации антикоррупционной политики госкомитета РБ по ветеринарии Руслан Нигматуллин отметил, что перед принятием этого постановления изучали опыт других регионов страны, где прописали те же самые нормы. Башкирия оказалась последней территорией Приволжского федерального округа, где утвердили это постановление.
— В средней квартире в 45 квадратных метров можно держать двух крупных собак или четыре-пять мелких. Разве это мало? — вопрошает он. — Если не превращать квартиру в приют, то вполне нормально.
Полномочный представитель регионального правительства в Госсобрании РБ Александр Лихачев подчеркнул, что дополнительные требования к содержанию животных «полностью легитимны и соответствуют федеральному законодательству».
— Эту норму приняли еще два года назад — в июле 2022 года, и по истечении двух лет правительство республики решило установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, — рассказал он. — Это постановление приняли строго в соответствии с федеральным законом. Правительство республики, равно как и другие правотворческие органы, воспользовалось этим правом, чтобы урегулировать те вопросы, которые не нашли отражения в федеральном законе.
В принятии постановления участвовала и прокуратура Башкирии, проводили общественные слушания.
— С юридической точки зрения вопросов к документу не имеется, — отметил Александр Лихачев.
Как отметил председатель госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, сегодня точного учета, сколько в республике домашних животных, нет.
— По данным ветеринарной службы, в ведомство обращались владельцы 156 тысяч собак и 152 тысяч кошек, но на самом деле их гораздо больше, — отметил г-н Зиганшин. — Все они должны войти в единую систему учета. Это нужно знать, чтобы знать, чья собака находится на самовыгуле, а также контролировать вакцинацию.
По мнению Азата Зиганшина, контроль приведет к воспитанию гуманного и ответственного отношения владельцев к своим питомцам.
Между тем жителей республики волнуют вопросы, куда деть «лишних» животных, кто будет контролировать и какое наказание ждет.
— Постановление приняли, и у всех нелегальных приютов будет время, чтобы найти выход из ситуации, государство им будет в этом помогать, — отметила она. — Частным приютам нужно легализоваться и создать некоммерческие организации, сейчас им оказывают финансовую поддержку. Их работа важна и нужна, но ее необходимо организовать в соответствии с законодательством. Государство готово поддерживать такие инициативы.
— Сейчас об ответственности мы не говорим, — прокомментировала заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова. — Не нужно пристраивать и выкидывать животное на улицу. Само постановление направлено на упорядочение, но сейчас оно перевернуто таким образом, что хотелось бы найти ответы.
Также Азат Зиганшин напомнил, что в ближайшее время планируется принятие закона об обязательной чипизации домашних животных. Первые три года процедура будет финансироваться из бюджета республики.