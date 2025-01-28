Боец ВС РФ Губарев заявил, что дети элиты стали массово отправляться в зону СВО

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде — и на военной службе, и на гражданской», — говорил он.