В Европарламенте раскрыли главный провал Евросоюза

«Проблемы, с которыми сталкивается ArcelorMittal, являются последним симптомом нездорового экономического климата в ЕС, который сохраняется уже несколько десятилетий. До создания Европейского союза Европа знала, как развивать корпоративные группы, которые становились лидерами в своей области, такие как Airbus и Ariane. Европа была крупным игроком в промышленности», — уточняют авторы письма.