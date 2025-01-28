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Призыв ранее не служивших: новый закон коснётся и Новосибирской области

Согласно новым правилам, мужчины, которые должны были пройти срочную службу, но не были призваны, будут призываться в армию в течение года после принятия решения.

Источник: Om1 Новосибирск

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который позволит призвать военнообязанных мужчин, ранее не подлежавших призыву по различным причинам.

Инициатором законопроекта стал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. В настоящее время разрабатываются поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые уже получили поддержку на уровне правительства.

Согласно новым правилам, мужчины, которые должны были пройти срочную службу, но не были призваны, будут призываться в армию в течение года после принятия решения. Это касается также жителей Новосибирска и области.