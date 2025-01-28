Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Зиновьев: Сеул серьезно воспринял предупреждение Москвы о поставках Киеву

Южнокорейская сторона серьезно отнеслась к предупреждениям России относительно возможных поставок вооружений Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. По его словам, власти Южной Кореи пока не дошли до практических шагов в вопросе поставок летального оружия Киеву.

Источник: РИА "Новости"

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал Зиновьев в беседе с газетой «Известия».

В настоящий момент, уточнил посол, в политической повестке Южной Кореи доминируют внутренние проблемы, а также вопросы налаживания отношений с новой администрацией США. Он отметил, что подавляющая часть жителей Южной Кореи выступает против передачи вооружений Украине.

В ноябре 2024 года Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи с сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересмотрели эту возможность, писало агентство Bloomberg.

дипломатия