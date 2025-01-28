Посол Зиновьев: Сеул серьезно воспринял предупреждение Москвы о поставках Киеву

В ноябре 2024 года Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи с сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересмотрели эту возможность, писало агентство Bloomberg.