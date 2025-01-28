Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов

Великобритания ввела санкции против главы Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко после выборов. Это следует из заявления Министерства иностранных дел Великобритании, пишет ТАСС.
Говорится, что санкции со стороны правительства Великобритании подразумевают запрет на въезд в данную страну, а также заморозку активов при их обнаружении. Под новые ограничительные меры попали глава ЦИК Игорь Карпенко, руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Андрей Ананенко, замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич.
Также под санкции попали начальник исправительной колонии № 11 в Волковыске, начальник тюрьмы № 1 в Гродно Павел Казаков, начальник следственного изолятора (СИЗО) № 1 в Минске Андрей Цедрик. Кроме того, под ограничительные меры попали и три юридических лица. Речь идет про конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», завод «Легмаш», ОАО «АЛЕВКУРП».
Тем временем ЦИК Беларуси не признал легитимность главы евродипломатии Каллас, которая ранее не признала выборы в президента демократичными.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила, что Беларусь поддерживает контакты с США по линии отдельных служб.
Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2025 года: вырастут пенсии и пособия, поднимут выплаты на детей до трех лет, увеличится налог на сдачу квартиры.