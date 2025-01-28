Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов

Говорится, что санкции со стороны правительства Великобритании подразумевают запрет на въезд в данную страну, а также заморозку активов при их обнаружении. Под новые ограничительные меры попали глава ЦИК Игорь Карпенко, руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Андрей Ананенко, замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич.