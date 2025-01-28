Освободить жителей Хабаровского края от туристического налога призывают депутаты

В Хабаровске и некоторых районах региона в этом году начал действовать туристический налог, сообщает ИА AmurMedia. Ситуация в настоящее время складывается так, что жители Хабаровского края, приезжая, например, в Хабаровск, тоже должны платить этот сбор. В рамках действия этого налога со всех, кто останавливается в гостиницах или иных туристических объектах, взымается туристический налог в размере 1% от стоимости услуги — средства перечисляются в местный бюджет.