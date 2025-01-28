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Освободить жителей Хабаровского края от туристического налога призывают депутаты

Ситуация складывается парадоксально: в поездках в пределах края местным тоже придется платить взносы.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске и некоторых районах региона в этом году начал действовать туристический налог, сообщает ИА AmurMedia. Ситуация в настоящее время складывается так, что жители Хабаровского края, приезжая, например, в Хабаровск, тоже должны платить этот сбор. В рамках действия этого налога со всех, кто останавливается в гостиницах или иных туристических объектах, взымается туристический налог в размере 1% от стоимости услуги — средства перечисляются в местный бюджет.

Однако большинство жителей, которые останавливаются в гостиницах и хостелах Хабаровска, чаще всего едут в краевой центр далеко не с целью туризма. Как правило, это поездки к родным, выезд на лечение, командировка, пересадка на самолет или поезд. На эту парадоксальную ситуацию обратили внимание депутаты Законодательной думы от партии «Новые люди» — Вениамин Стельмах и Юрий Кондратчик.

Ими предложены изменения в Положение о местных налогах города Хабаровска, в которых определены категории граждан, освобожденных от налога: это лица, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Хабаровского края, а также члены многодетных семей, независимо от места жительства.

Освободить население края и отдельные категории граждан от уплаты такого налога могут только муниципальные депутаты, которые своими решениями такой налог и ввели. Инициатива поступит именно в их адрес. Похожие изменения будут предложены и на рассмотрение собраний депутатов районов.

налоги
туризм и отдых