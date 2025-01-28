Юрий Слюсарь: Песок с мазутом с Кубани больше не повезут на полигоны Ростовской области

Ситуация по завезенному на семикаракорский полигон песку также должна быть на контроле, потребовал Юрий Слюсарь.
«Еще раз, то, что касается песка. Ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог не поедет он — ни туда, ни туда. Последние 20 машин, которые докатились вчера, их развернули. Спасибо большое общественному контролю, что бдительность не потеряли! Так, таким образом закрыли. То, что касается тех 1,8 тысячи тонн, что успели завезти, нужно контролировать, как мы договорились. Нужно накрывать, чтобы никаким ветрам и осадками они не были подвержены, и в течение двух недель компания “Южный город” дает технологию, что с ними делать. Микроорганизмами через биологию, сорбентами — в общем, наиболее щадящими экологическими способами обезопасить то, что они успели, к сожалению, завезти. Слава богу, это всего три процента от того, что они законтрактовали, но тем не менее с этим нужно что-то делать прямо на месте», — сказал глава региона.
Он сообщил, что загрязненный песок не будут завозить — ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Это решение утвердили с заместителем Министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым, который накануне приехал к нам в регион.
Руководитель области еще раз напомнил, что въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и минприроды. Вчера на территорию области прибыли ещё 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули — и они отправились обратно.
«Песок, который успели завезти до принятия запрета, будет переработан. Это всего чуть более 3% от общего объёма, который к нам планировали привезти по заключенному договору. Главное условие — компания “Южный город” должна представить безопасные и экологичные решения, как это будет сделано. Решения, которые не навредят окружающей среде и здоровью наших жителей. У них на это две недели», — отметил Юрий Слюсарь.
Что касается мазута, на переработку которого заключила договор компания «Чистота», то его используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов.
«Это обычная практика. Вчера был на этом полигоне. Сейчас там также работают надзорные органы, тщательно проверяют производственные мощности. Они же будут контролировать весь процесс», — сообщил глава региона.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.