Юрий Слюсарь: Песок с мазутом с Кубани больше не повезут на полигоны Ростовской области

«Еще раз, то, что касается песка. Ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог не поедет он — ни туда, ни туда. Последние 20 машин, которые докатились вчера, их развернули. Спасибо большое общественному контролю, что бдительность не потеряли! Так, таким образом закрыли. То, что касается тех 1,8 тысячи тонн, что успели завезти, нужно контролировать, как мы договорились. Нужно накрывать, чтобы никаким ветрам и осадками они не были подвержены, и в течение двух недель компания “Южный город” дает технологию, что с ними делать. Микроорганизмами через биологию, сорбентами — в общем, наиболее щадящими экологическими способами обезопасить то, что они успели, к сожалению, завезти. Слава богу, это всего три процента от того, что они законтрактовали, но тем не менее с этим нужно что-то делать прямо на месте», — сказал глава региона.