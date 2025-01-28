Беларусь разорвала еще одно соглашение с Украиной

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Белорусское правительство приняло решение приостановить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимном признании гослицензий на строительную деятельность, это предусмотрено в постановлении Совмина № 43 от24 января, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
«Прекратить действие соглашения между правительством Беларуси и правительством Украины о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами Беларуси и Украины», — говорится в документе.
Данный международный договор был подписан сторонами в Киеве 17 мая 1996 года.
Совмин также поручил МИД направить уведомление украинским коллегам о приостановлении действия этого соглашения.
Решение белорусского правительства вступило в силу 24 января.
В прошлом году украинская сторона приняла решение о выходе из нескольких соглашений в сфере строительства, заключенных в рамках СНГ. В частности, был одобрен проект закона «О прекращении участия в соглашении о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств — участников Содружества Независимых Государств». Также Украина вышла из ряда других соглашений в сфере сотрудничества в строительстве.