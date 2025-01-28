Беларусь разорвала еще одно соглашение с Украиной

В прошлом году украинская сторона приняла решение о выходе из нескольких соглашений в сфере строительства, заключенных в рамках СНГ. В частности, был одобрен проект закона «О прекращении участия в соглашении о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств — участников Содружества Независимых Государств». Также Украина вышла из ряда других соглашений в сфере сотрудничества в строительстве.