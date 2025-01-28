Мирзиёев принял главу МИД Туркменистана — что обсудили

«Рашид Мередов передал главе нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедова», — говорится в сообщении.

Они с удовлетворением отметили динамичный рост объемов товарооборота, который в 2024 году превысил $1,1 млрд. Совместно создается зона приграничной торговли «Шават-Дашогуз». Продолжается тесное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и водопользования. Расширяются межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.