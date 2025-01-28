Мирзиёев принял главу МИД Туркменистана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова, сообщает пресс-служба президента.
Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана находится в Узбекистане в рамках программы проведения очередных узбекско-туркменских политических консультаций.
«Рашид Мередов передал главе нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедова», — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Мередов от имени руководства Туркменистана выразил признательность лидеру Узбекистана за проведение в Ташкенте презентации новой книги Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri» («Жемчужина разума»), изданной на узбекском языке.
«Особое внимание уделено формированию новой обширной повестки многопланового партнерства Узбекистана и Туркменистана, подготовке предстоящих визитов на высшем уровне, Консультативной встречи глав государств региона и саммитов в формате “Центральная Азия плюс”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной политики.