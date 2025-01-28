Журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Владимира Путина

Попытка покушения также совершалась на главу Крыма Сергея Аксенова. Летом 2024 года он рассказал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на его жизнь. Все злоумышленники были задержаны. В одном из случаев ФСБ задержала 34-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами, который планировал взорвать автомобиль Аксенова. Задержанный признался, что был завербован СБУ в декабре 2022 года и прошел специальную подготовку по осуществлению подрывной деятельности. Он прибыл в Крым в июне 2023 года и ожидал указаний от кураторов для осуществления покушения.