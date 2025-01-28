Новые путинские пособия: какие меры поддержки семей ждут граждан

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по внедрению новых мер поддержки семей и стимулированию рождаемости. Все предложения главы государства опубликованы по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки на сайте Кремля.
До 15 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин должен представить доклад об увеличении размера пособия по беременности и родам до регионального прожиточного минимума для студенток. Кроме того, до 1 млн рублей на каждого ребенка должна быть увеличена сумма доходов физлиц, которая не облагается налогом и страховыми взносами. В правительстве должны еще дать предложения об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.
К 5 марта кабмин представит предложения по популяризации многодетности в рекламе. К этой же дате от кабмина должны поступить предложения по предоставлению 50-процентной скидки на международные авиаперелеты для детей до 12 лет.
В рамках стимулирования многодетности президент России ждет от правительства решений о предоставлении женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», тех же социальных гарантий, которые полагаются обладателям звания Герой Труда.
До публикации новых поручений Путин заявил о необходимости повышения всех социальных выплат на уровне фактической инфляции, которая составила 9,5%. Проиндексированы будут и страховые пенсии, и пособия.