Новые путинские пособия: какие меры поддержки семей ждут граждан

До 15 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин должен представить доклад об увеличении размера пособия по беременности и родам до регионального прожиточного минимума для студенток. Кроме того, до 1 млн рублей на каждого ребенка должна быть увеличена сумма доходов физлиц, которая не облагается налогом и страховыми взносами. В правительстве должны еще дать предложения об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.