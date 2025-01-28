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Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Нетаньяху приедет в Вашингтон «в не столь отдаленном будущем».

Источник: AP 2024

На уточняющий вопрос журналистов о сроках встречи президента США ответил: «Очень скоро» (цитата по NBC). Израильские власти пока никак не комментировали эту информацию. В прошлый раз Нетаньяху приезжал в США в июле 2024 года на встречу с президентом Джо Байденом.

Накануне израильский портал Walla со ссылкой на источники сообщал, что премьер Израиля пробудет с визитом в Вашингтоне с 3 по 5 февраля. Cегодня, 29 января, спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибудет в Израиль, чтобы обсудить с Биньямином Нетаньяху реализацию соглашения с палестинским движением «Хамас».

Трамп Дональд