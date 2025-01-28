В Киеве демонтировали памятник физиологу Ивану Павлову

Памятник ученому был расположен на территории Александровской клинической больницы в Печерском районе Киева. Как уточнили в департаменте, после сноса сначала он будет храниться «на специальной площадке для бесхозного имущества», а в дальнейшем — передан в Государственный музей авиации Украины имени А. К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты.