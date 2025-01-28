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Над Россией уничтожили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1070-й

Ночью средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом. «Новости Live» сообщило о взрыве в Одессе, а «Общественное» пишет о взрыве в Харькове. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что правительство Южной Кореи серьезно восприняло предупреждения РФ в отношении военных поставок Украине, а корейцы негативно относятся к передаче подобной помощи. Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки» из-за угрозы для Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:25 Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки», поскольку они якобы создают серьезную угрозу для его страны, а также для Украины, Словакии и других государств Центральной Европы.

08:23.

08:21 «Общественное» пишет о взрыве в Харькове.

08:17 «Новости Live» сообщило о взрыве в Одессе.

08:13 Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям РФ в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с «Известиями»:

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне».

По его словам, большинство корейцев негативно относятся к таким поставкам.

08:07 ⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников: по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.

08:03.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1070-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.