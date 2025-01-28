Над Россией уничтожили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1070-й

Ночью средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом. «Новости Live» сообщило о взрыве в Одессе, а «Общественное» пишет о взрыве в Харькове. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что правительство Южной Кореи серьезно восприняло предупреждения РФ в отношении военных поставок Украине, а корейцы негативно относятся к передаче подобной помощи. Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки» из-за угрозы для Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.