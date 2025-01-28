Над Россией уничтожили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1070-й

08:25 Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки», поскольку они якобы создают серьезную угрозу для его страны, а также для Украины, Словакии и других государств Центральной Европы.
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08:21 «Общественное» пишет о взрыве в Харькове.
08:17 «Новости Live» сообщило о взрыве в Одессе.
08:13 Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям РФ в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с «Известиями»:
«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне».
По его словам, большинство корейцев негативно относятся к таким поставкам.
08:07 ⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников: по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.
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08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1070-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.