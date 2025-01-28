Сессия красноярского горсовета приняла отставку депутата Павла Креско

Красноярский городской совет депутатов сегодня на сессии проголосовал за отставку депутата Павла Креско. Заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию парламентарий подал еще 9 января, объяснив свое решение «состоянием здоровья, не позволяющим в полной мере осуществлять полномочия».
Перед голосованием депутат от ЛДПР Иван Петров предложил находящимся в зале представителям правоохранительных органов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о расследуемом в отношении Павла Креско уголовном деле. Однако спикер горсовета Наталья Филюрина посчитала некорректным обращаться с подобными просьбами к правоохранителям. «Если бы они собирались что-то комментировать, давно бы уже прокомментировали», — категорично заявила она.
По данным источника «Ъ-Сибирь» в силовых структурах региона, Павел Креско стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Якобы в 2023—2024 годах он передавал взятки на сумму в 100 млн руб. от ООО «Промстрой» неустановленному лицу в мэрии Красноярска за заключение муниципальных контрактов по ремонту дорог. В качестве меры пресечения депутату избрали запрет определенных действий.