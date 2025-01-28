Сессия красноярского горсовета приняла отставку депутата Павла Креско

Перед голосованием депутат от ЛДПР Иван Петров предложил находящимся в зале представителям правоохранительных органов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о расследуемом в отношении Павла Креско уголовном деле. Однако спикер горсовета Наталья Филюрина посчитала некорректным обращаться с подобными просьбами к правоохранителям. «Если бы они собирались что-то комментировать, давно бы уже прокомментировали», — категорично заявила она.